Canta Con Me singt in Lindenfels

Lindenfels. Nachdem der Chor Canta Con Me am November 2021 unter dem Titel „Canta Con Me and Friends“ eine Art Übergangskonzert aufgrund des Corona-Lockdowns gegeben hatte, gab es ein Jahr später ein zweieinhalbstündiges Konzert mit Zugaben. Das Programm „Rock4“ wurde dabei nach einer dreijährigen Probenphase endlich aufgeführt.

Das gemischte Programm mit Songs von The Police, Supertramp, U2 und Elton John traf den Geschmack der treuen Fangemeinde voll. Der Chor wird mit diesem Programm nun auch in Lindenfels – als regelmäßigem Gastspielort – auftreten. Das Konzert im Bürgerhaus ist am Freitag, 21. April, und beginnt um 20 Uhr.

Die Leitung übernimmt Chorleiter Peter Schnur. Der Chor wird begleitet von einer Live-Rockband, die ausschließlich aus professionellen Musikern – Gitarrist, Bassist und Schlagzeuger – besteht. Die meisten Stücke wurden von Peter Schnur für dieses Projekt gesetzt.

Alle Arrangements sind sehr originalgetreu geschrieben, um die Zuhörer von der ersten Minute an zu begeistern und die bekannten Stücke nahe am Original in Chorversion zu präsentieren. Der Chor besteht aus rund Sängern im Alter zwischen 30 und 65 Jahren. Die angesammelte Spielfreude führte während der Proben und eines Intensivwochenendes zu einem aktiven Choreo-Team, so dass der Gesang an einigen Stellen mit Bewegungen untermalt wird.

Mit außergewöhnlichen Repertoires möchte Canta Con Me Menschen für Chormusik begeistern, die sonst nur gängige Chorliteratur kennen und dazu animieren, es auch selbst auszuprobieren. Außer der großen Freude, die das Singen im Chor mitbringt, ist es ein Ziel des Vereins, das Kulturangebot in der Region zu bereichern und alle zwei Jahre ein großes Konzert zu gestalten. red