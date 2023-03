Weltgebetstag in Beedenkirchen: Ein kleines Land kämpft für seine Unabhängigkeit

Beedenkirchen. Rund 180 Kilometer trennen Taiwan vom chinesischen Festland. Doch es liegen Welten zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunistischen Regime in China. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und will es „zurückholen“ – notfalls auch mit militärischer Gewalt.

Taiwan hingegen pocht auf seine Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in der Chip-Produktion ist das High-Tech-Land für Europa und die USA wie die gesamte Weltwirtschaft bedeutsam.

Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der Konflikt um Taiwan wieder auf. In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen zur Bibeltextstelle „Ich habe von eurem Glauben gehört“ Gebete, Lieder und Texte für den Weltgebetstag 2023 verfasst. Sie erzählen von ihrem Glauben. Weltweit werden heute (Freitag) Menschen in über 150 Ländern der Erde mit den Taiwanerinnen für das einstehen, was allen gemeinsam wertvoll ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag am ersten Freitag im März. Dieses Jahr laden Frauen aus dem kleinen Land Taiwan dazu ein, daran zu glauben, dass diese Welt zum Positiven verändert werden kann. Denn: „Glaube bewegt“. Ein bunter und lebendiger ökumenischer Gottesdienst für das Lautertal findet um 18.30 Uhr in der Kirche von Beedenkirchen statt.

Im Anschluss daran sind die Besucher im Gemeindehaus Pfarrscheuer eingeladen zum zwanglosen Miteinander und zum Probieren kulinarischer Köstlichkeiten aus Taiwan, die vom Orgateam aus den vier Lautertaler Kirchengemeinden vorbereitet werden. red