Gottesdienst am Weltgebetstag

Schwanheim. Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen weltweit seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag. Zum Weltgebetstag rund um den 3. März 2023 laden Frauen aus dem kleinen Land Taiwan ein, daran zu glauben, dass man diese Welt zum Positiven verändern kann – egal wie unbedeutend man erscheinen mag. Denn: „Glaube bewegt“!

Unter diesem Motto feiern Frauen der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim und der katholischen Kirchengemeinde Fehlheim einen ökumenischen Gottesdienst am Freitag (3.). Beginn ist um 16.30 Uhr im Haus der Begegnung in Schwanheim. Der Gottesdienst wird gestaltet von Frauen der beiden Kirchengemeinden. Bereits am Dienstag (28.), 18 Uhr, wird im Haus der Begegnung ein Film über Taiwan zur Einstimmung auf den Weltgebetstag der Frauen gezeigt. Im Anschluss werden Lieder gesungen. red