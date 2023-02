Die Friedhofshalle in Beedenkirchen ist ein offenes Gebäude mit Mängeln. Das Glasdach mit seiner Neigung in Richtung Süden heizt sich besonders im Sommer stark auf. Die offene Giebelspitze in Richtung Süd-West, also der Wetterseite, eine offene Seitenwand sowie ein offener Durchgang sorgen nicht nur für frische Luft in der Halle, sondern es kann dort sehr zugig werden. Die Trauergäste sind

...