Nach Vollbrand eines Einkaufsmarktes in Lautern: 26-Jähriger Verdächtiger in Haft

Lautertal. Nach dem Vollbrand eines Einkaufsmarktes am frühen Sonntagmorgen (13.) in der Nibelungenstraße in Lautern, ergab sich nun im Rahmen der Ermittlungen des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei ein Tatverdacht gegen einen 26 Jahre alten Mann aus dem Kreis Bergstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Brand des Netto-Marktes in Lautern muss das Gebäude abgerissen werden. © Strieder, tm

Der Mann wurde am Donnerstag (17.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft wegen des Verdachts der Brandstiftung anordnete. Der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kripo dauern derweil an.

Mehr zum Thema Großbrand Großbrand in Lautern: Brandstiftung als Ursache? Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Nach dem Feuerwehreinsatz Großbrand in Lautern: Bei der Wasserversorgung bleiben Fragen offen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Feuerwehreinsatz Millionenschaden beim Brand des Netto-Marktes in Lautern Mehr erfahren

Ermittler des Heppenheimer Kommissariats 10 und Experten des Hessischen Landeskriminalamts haben bei bei ihren Untersuchungen des Brandorts festgestellt, dass der Brand im Bereich der Laderampe des Marktes ausgebrochen war.