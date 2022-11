Großbrand in Lautern: Brandstiftung als Ursache?

Lautern. Der verheerende Brand im Netto-Markt in Lautern in der Nacht zum Sonntag könnte auf Brandstiftung zurückzuführen sein. Das ist das erste Ergebnis einer Untersuchung des Brandorts durch die Kriminalpolizei und das Landeskriminalamt am Dienstag.

Wie ein Sprecher auf Anfrage berichtete, hat sich bei der Untersuchung bestätigt, dass das Feuer an einer Laderampe hinter dem Markt ausgebrochen ist. Es hat dann auf das Gebäude übergegriffen, das relativ schnell komplett in Flammen stand. Es sei fahrlässige Brandstiftung möglich. Dabei wäre unabsichtlich glimmendes oder glühendes Material in den Müll gegeben worden, der an der Rampe gelagert wurde.

Die Polizei schließt aber auch vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Der Markt hatte am Samstag bis 20 Uhr geöffnet, die Mitarbeiter dürften relativ bald nach diesem Zeitpunkt nach Hause gegangen sein. Das Feuer wurde aber erst gegen 2 Uhr bemerkt. Die Ermittlungen der Polizei dauern nach Angaben des Sprechers noch an. tm