Meldungen aus Lautertal

Arbeiten im Schneidersfeld

Gadernheim. Wegen der Verlegung von Gas-, Wasser und Stromleitungen wird die Straße Im Schneidersfeld auf Höhe der Hausnummer 10 ab heute (Donnerstag) gesperrt. Das teilte die Gemeinde Lautertal mit. Die Beschränkung soll spätestens am 16. Juli aufgehoben werden. Die Umleitung erfolge über andere Teile der Straße und über die Straße In der Schweiz. red

Weg nach Hambach gesperrt

Schannenbach. Im Gemeindewald bei Schannenbach sind für heute (Donnerstag) Nachmittag Baumfällarbeiten geplant. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung ankündigte, wird deshalb die Straße nach Oberhambach für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Auch Fußgänger können die Trasse in der Zeit nicht passieren. red

Haisje-Rock in Gadernheim

Gadernheim. Der Förderverein Von roter Asche zu grüner Kunst lädt für Freitag, 8. Juli, zum Haisje-Rock ins Vereinsheim des TSV Gadernheim ein. Für Musik wird DJ Moch sorgen. Die eigentliche Veranstaltung dauert von 20 bis 1 Uhr. Bereits um 17 Uhr startet ein Feierabend-Warmup mit Musik. red

Bus-Umleitung in Brandau

Brandau. Wegen einer Veranstaltung in Brandau wird die Haltestelle an der Feuerwehr am Samstag, 9. Juli, von Busssen nicht angefahren. Die Buslinien MO2 (Reinheim - Elmshausen) und O (Brandau - Darmstadt) halten an der Haltestelle Brandau Mitte. Dort ist auch ein Umstieg möglich. red