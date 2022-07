Meldungen aus Lautertal

Turmstraße gesperrt

Gadernheim. Wegen Bauarbeiten ist die südliche Turmstraße in Gadernheim ab heute (Montag) gesperrt. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung weiter mitteilte, sollen die Arbeiten innerhalb einer Woche abgeschlossen werden. Die Straße ist ohnehin nur für den Anliegerverkehr freigegeben. Die Baustelle kann über die B 47 und die Raidelbacher Straße umfahren werden. red

Wanderung nach Neunkirchen

Gadernheim. Die nächste Abendwanderung des Landfrauenvereins Gadernheim führt am Donnerstag, 7. Juli, nach Neunkirchen in die Bauernstubb „Zur Linde“. Treffpunkt zum Abmarsch ist um 18 Uhr am Jarnacplatz. red