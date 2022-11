Lautertaler Bürgerliste wählt den Vorstand neu

Reichenbach. Der Verein Lautertaler Bürgerliste (LBL) trifft sich zur Hauptversammlung am Freitag, 25. November, um 19.30 Uhr, im Gasthaus Zur Traube in Reichenbach. „Die LBL ist als freie Wählergemeinschaft ein fester und beständiger Teil der Gemeinde Lautertal geworden. Der Verein ist eine Stütze derer, die für die LBL in der Gemeindevertretung, im Gemeindevorstand und in den Ortsbeiräten aktiv sind“, heißt es in einer Mitteilung.

Der Verein lädt die Bürger dazu ein, „eine parteiunabhängige Sachpolitik mitzugestalten und umzusetzen“. Der Verein biete eine Plattform sowohl für diejenigen, die ein Mandat in der Gemeindevertretung oder dem Ortsbeirat hätten oder anstrebten, wie auch diejenigen, die ihre Ideen und Vorschläge unabhängig davon einbringen wollten.

Zu Beginn wird der Vorstand über die politische Arbeit und die aktuelle Lage der Gemeinde berichten. Anschließend wird der Vorstand neu gewählt. Eine Reihe von Kandidaten ist bereits vorhanden. Nach Abschluss der Regularien wird sich der Bürgermeisterkandidat Christian Lannert (CDU) vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Anregungen und Vorschläge sind willkommen. red

Info: Interessierte Bürger können sich beim Vorsitzenden Peter Rohlfs (E-Mail: peter@motola.de) anmelden