Kinder-Lebens-Lauf machte Station in Lautertal

Lautertal. Zum zweiten Mal nach dem Jahr 2018 sind am 7. April in Berlin Mitglieder des Bundesverbands Kinderhospiz zum bundesweiten „Kinder-Lebens-Lauf“. Am Dienstagmorgen machten Teilnehmer auch Station am Lautertaler Rathaus in Reichenbach. Denn in Reichenbach befindet sich auch der Sitz des Vereins Sternenkinderzentrum Odenwald.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwölf Erwachsene, darunter auch dessen Vorsitzende Helga Schmidtke, vier Kinder und auch ein Hund starteten zu diesem Spendenlauf am Rathaus zu einer rund neun Kilometer langen Wanderung nach Bensheim.

Odenwälder Verein Der Verein Sternenkinderzentrum Odenwald mit Sitz im Lautertal wurde im Jahr 2015 gegründet und hat im Jahr 2016 seine Arbeit als Kinderhospizverein aufgenommen. In den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Odenwald und Ried begleitet der Verein Familien still geborener Kinder sowie Familien von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzter Erkrankung. Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind, werden “Sternenkinder” genannt. Näheres unter sternenkinderzentrum-odenwald.de

Dort wurde die Gruppe am frühen Nachmittag an einem Informationsstand in der Fußgängerzone erwartet. Auch der auffällige rote Tourbus, der den Lauf permanent begleitet, ist immer in der Nähe der Strecke zu finden.

Mehr zum Thema Kinder-Lebens-Lauf 7000 Kilometer für die Kinderhospizarbeit Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Benefizaktion Joggen und wandern für das Hospiz in Bensheim Mehr erfahren

Die Schirmherrschaft der Etappe nach Bensheim übernahm Lautertals Bürgermeister Andreas Heun, der dann auch auf einem Streckenabschnitt als Träger der Engels-Fackel („Angel“) fungierte. In Anlehnung an das olympische Feuer wird der „Angel“ von Läufer zu Läufer, von Kinderhospiz zu Kinderhospiz weiter gegeben. Er ist das Symbol der Solidarität mit schwerst kranken Kindern und Jugendlichen.

7000 Kilometer Strecke

Der Kinder-Lebens-Lauf steht unter der Schirmherrschaft von Eleke Büdenbender, der Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Der Spendenlauf startete mit der Übergabe des „Angels“ an den zwölfjährigen Rasul, der seit Geburt körperbehindert ist. Am 5. Oktober soll die Engels-Fackel nach über 7000 Kilometer Wegstrecke und rund 120 Stationen quer durch Deutschland am Start-Ziel-Ort Berlin wieder an Rasul übergeben werden. Beim Welthospiztag im Europapark Rust wird er diese dann dort präsentieren.

Info: Näheres zum Spendenlauf unter www.kinder-lebens-lauf.de oder auf den Facebook-, Instagram- oder Twitter-Kanälen des Bundesverbands Kinderhospiz e.V. (www.bundesverband-kinderhospiz.de).