Ingmar Neserke wird neuer Pfarrer in Lautertal

Ingmar Neserke wird am Sonntag in der evangelischen Kirche von Reichenbach als Pfarrer in sein Amt eingeführt. Der gebürtige Berliner ist nicht nur Seelsorger, sondern auchn Kabarettist.