Am Felsenmeer: Morgen wird der Rennofen angestochen

Reichenbach. Am Felsenmeer-Informationszentrum in Reichenbach zu Versuchszwecken begonnene Rennofen wächst in die Höhe. Die Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald will in einem Versuch nachvollziehen, wie die Kelten schmiedbares Eisen gewonnen haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus handgeformten Lösslehmziegeln wird der Schmelzofen aufgebaut. Gut zu erkennen sind bereits die Düsenöffnungen zur Luftzufuhr an der Seite. Über diese soll die Temperatur des in den Ofen eingefüllten Erz- und Holzkohlegemisches bei 1200 Grad gehalten werden, um schmiedbares Eisen zu erhalten.

Die Gesteinsteile können in flüssige Form unten aus dem Ofen abgestochen werden. Dieses Ausrinnen der Schlacke gab dem Rennofen seinen Namen. Der Ofen wird morgen (Sonntag) zwischen 15 und 16 Uhr geöffnet. koe/Bild: koe