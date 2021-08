Gadernheim. Der Turn- und Sportverein (TSV) Gadernheim weist auf ein neues Angebot hin. Wie Pressewart Jakob Bickelhaupt schreibt, startet am 1. September, Mittwoch, der neue Kurs „Kinder-Geräteturnen und Akrobatik“, kurz „KiG&A“. Geturnt wird an jedem Mittwoch in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Turnhalle der Mittelpunktschule (MPS) Gadernheim. Leiterin Elena Slomski-Vetter freut sich auf alle turnfreudigen Grundschulkinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1