Gedenken an die Pogromnacht

Lautertal. Zum Gedenken an die „Reichspogromnacht“ des Jahres 1938 laden die Gemeinde Lautertal sowie die örtlichen Kirchengemeinden für heute (Mittwoch) zu einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche Reichenbach ein. Beginn ist um 18 Uhr. Schüler der Mittelpunktschule Gadernheim werden an der Feier mitwirken.

Anschließend ist eine Kranzniederlegung bei der ehemaligen Synagoge in der Reichenbacher Bangertsgasse vorgesehen.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 setzten Nazi-Schlägertrupps jüdische Geschäfte, Gotteshäuser und andere Einrichtungen in Brand. Tausende Juden wurden misshandelt, verhaftet oder getötet. red