Saison-Abschlussfahrt des OMC Reichenbach

Reichenbach. Im Terminkalender des Odenwälder Motorsport-Clubs (OMC) Reichenbach stand die alljährliche Motorradsaison-Abschlusstour. 16 Motorradfahrer fanden sich morgens am Felsenmeer-Parkplatz in Reichenbach ein. Nach einer kurzen Begrüßung durch Organisator Michael Eckel begann die etwa 230 Kilometer lange Herbst-Ausfahrt.

Bei sonnigem Wetter rollten die Biker über kleine und kurvenreiche Straßen nach Groß-Umstadt, an den Main und in den Neckar-Odenwald-Kreis. In Neckargemünd wurde eine Rast eingelegt, bis es über Aglasterhausen über herbstliche Straßen zurück an den Neckar ging. Nach der Rückfahrt durch den vorderen Odenwald wurde in Reichenbach eingekehrt.

Die Teilnehmer lobten die Organisation sowie die gute Führung der zwei Gruppen. Die zweite Motorrad-Gruppe wurde von Dirck Paulsen angeführt. red/Bild: OMC