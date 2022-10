Gadernheimer Landfrauen im Kerwezug

Gadernheim. Der Landfrauenverein Gadernheim ist am Sonntag, 9. Oktober, beim Kerwezug in Gadernheim dabei. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bei Iris Hiemer oder Tanja Bluhm zu melden.

Die Abendwanderung am Donnerstag, 3. November, hat den Kaiserturm zum Ziel. Abmarsch ist um 18 Uhr am Jarnacplatz. Im Dezember gibt es keine Abendwanderung. Stattdessen treffen sich die Landfrauen am Samstag, 10. Dezember, um 16 Uhr zu einer kleinen Tour rund um Gadernheim. Zum Abschluss gibt es bei der Vorsitzenden im Hof einen kleinen Umtrunk und gemütliches Beisammensein.

Treffen der Jugendgruppe

Die Jugendgruppe Datz kommt an folgenden Terminen im Florian-Info-Treff in Gadernheim zusammen (jeweils mittwochs in der Zeit von 18.15 bis 19.30 Uhr):

26. Oktober

23. November

14. Dezember (Weihnachtsfeier)

Die Kindergruppe Turbobienen trifft sich weiterhin nicht, da nur ein Kind mitmachen möchte.

Theaterabende im Mai geplant

Für das kommende Jahr plant der Landfrauenverein wieder eine Theateraufführung, allerdings nicht wie bisher üblich im März, sondern vermutlich erst im Mai. Es werden zurzeit Stücke gelesen, um ein passendes auszusuchen, sowie die Spielerinnen zu den Rollen gesucht. Wer Interesse hat, mit auf der Bühne zu stehen, kann sich bei einem der Vorstandsmitglieder melden. red