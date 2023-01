Finanzausschuss nimmt Lautertaler Jahresabschlüsse unter die Lupe

Lautertal. Obwohl der Lautertaler Gemeindehaushalt für das neue Jahr noch nicht fertig ist, wurde jetzt eine Sitzung des Finanzausschusses der Gemeindevertretung anberaumt. Am Donnerstag, 19. Januar, soll es dabei um Zahlen aus der Vergangenheit gehen. Der Ausschuss tagt ab 19 Uhr im Rathaus in Reichenbach.

Auf Antrag der Lautertaler Bürgerliste waren in der Gemeindevertreter-Sitzung im November einige Punkte in den Finanzausschuss verwiesen worden. Die Verzögerung beim aktuellen Etat macht es nun möglich, die Themen in einer Extra-Sitzung abzuarbeiten. Zunächst wird es um den Jahresabschluss für das Jahr 2019 gehen. Die Gemeinde hatte das Rechnungsjahr mit einem Überschuss in Höhe von 828 000 Euro abgeschlossen.

In seinem Prüfbericht schreibt das Revisionsamt des Kreises Bergstraße, dass der Jahresabschluss in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften steht. Die rund ein Dutzend Anmerkungen der Prüfer betreffen im Wesentlichen Buchungsvorgänge, teilweise werden auch fehlende Informationen gerügt.

Unter anderem wird außerdem festgestellt, dass bei der Übertragung des Gemeindebauhofs an den Zweckverband KMB das Grundstück des Bauhofs im Brandauer Klinger in Reichenbach nicht an den Verband übergeben wurde und daher weiterhin im Inventar der Gemeinde aufgeführt werden muss.

Revisionsamt schickt Vertreter

Zum Jahresabschluss für 2020 stellt das Revisionsamt fest, dass es keine wesentlichen Einwendungen gibt. Der Überschuss der Gemeinde überstieg in jenem Jahr sogar die Ein-Millionen-Euro-Marke. Zur Beratung der beiden Jahresabschlüsse, bei denen es letztlich um die Entlastung des Gemeindevorstandes geht, wird ein Vertreter des Revisionsamtes bei der Finanzausschuss-Sitzung dabei sein.

Anschließend berät der Ausschuss über den Jahresabschluss 2021. Der ist seit Oktober fertig und liegt nun ebenfalls dem Revisionsamt zur Prüfung vor. Die Gemeinde hat 1,3 Millionen Euro Überschuss gemacht, wie aus einer Information an die Gemeindevertretung vom November hervorgeht. Die Übersicht über die wesentlichen Daten aus dem Abschluss soll im Ausschuss beraten werden.

Schließlich hat die LBL verlangt, den Haushaltsbericht mit Stand vom 31. August in der Runde zu besprechen. Die Verwaltung schreibt darin, dass bei den Einnahmen mit den geplanten Summen zu rechnen sei. Die Gewerbesteuer übertraf im vergangenen Jahr die Erwartungen.