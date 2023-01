Kinoprojekt und Kerwezüge in Lautertal

Lautertal. Der Jugendrat der Gemeinde Lautertal trifft sich am Mittwoch, 11. Januar, zu einer Sitzung im Rathaus in Reichenbach. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Auf der Tagesordnung steht dabei zunächst eine Rückschau auf die Beteiligung des Gremiums am Belznickelmarkt im Dezember in der Lautertalhalle in Elmshausen. Anschließend soll es um eine Fastnachtsparty und das Kinoprojekt des Jugendrats gehen. Die Beteiligung an Kerwezügen in diesem Jahr und das Projekt „Aufholen nach Corona“ sind weitere Themen der Zusammenkunft.