Beedenkircher Wanderer unternehmen eine Tour auf dem Kunstweg

Beedenkirchen. Für Sonntag, 30. Oktober, lädt die Ortsgruppe Beedenkirchen im Odenwaldklub (OWK) zu einer Wanderung über den Kunstwanderweg zwischen Lindenfels und Fürth ein. Es wird in zwei Gruppen gewandert. Vom Parkplatz am Friedhof in Beedenkirchen fährt um 10.30 Uhr eine Gruppe mit Pkw nach Schlierbach, die andere (kürzere Strecke) fährt nach Lindenfels. Die erste Gruppe wandert von Schlierbach nach Lindenfels. Die zweite Gruppe startet auf dem Parkplatz Burgstraße zum Treffpunkt mit der ersten Gruppe.

Dann geht es für alle Teilnehmer weiter auf dem Kunstwanderweg, der am Kapp vorbei nach Fürth führt – vorbei an Skulpturen mit den Namen: Flanieren, Aufbruch zur Wegstrecke, Baumtraum, Strecken, oder die Betrachtenden.

Von der Kapp-Hütte aus gibt es einen schönen Blick auf Fürth und seine Umgebung. Von dort verläuft der Kunstwanderweg vorbei an einem Bildstock aus dem Jahr 1798. Er erinnert an eine tragische Geschichte über einen Bauern, der 30 Jahre lang im Verlies der Burg Lindenfels saß und nach seiner Entlassung an jener Stelle starb. Von Fürth aus geht es über Ellenbach und Eulsbach nach Schlierbach zur Abschlussrast.

Die Wanderführer treffen sich am Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Gasthaus Zur Linde in Beedenkirchen zur Besprechung des neuen Wanderplans. Wer Ideen vorbringen möchte, ist willkommen, auch wenn er kein OWK-Mitglied ist. red