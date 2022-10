Wohnhaus in Heppenheim im Visier von Kriminellen

Heppenheim. Ein Wohnhaus "Am Weißen Rain" in Heppenheim ist am Samstag (01.), in der Zeit zwischen 3 und 16 Uhr, in das Visier von Kriminellen geraten. Die Täter drangen zunächst gewaltsam durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und entwendeten auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend Schmuck und einen MP3-Player, wie die Polizei berichtet. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

