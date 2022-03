Eine kulinarische Reise nach Afrika

Heppenheim. In Heppenheims Innenstadt, gar nicht weit weg von der Fußgängerzone an der Ecke Lehrstraße/Heinrichstraße, betreibt Feven Asefa Alema gemeinsam mit ihrem Mann Tekestebrhan Alema das Restaurant „Horn von Afrika“. Feven Asefa Alema kommt aus Äthiopien, Tekestebrhan Alema aus Eritrea. Und aus diesen Ländern kommen auch die Gerichte, die sie in ihrem Lokal anbieten. Eröffnet haben sie dieses vor vier Jahre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zurückliegend war es nunmehr für einige Zeit geschlossen, jetzt hat es wieder geöffnet und präsentiert in neuem Glanz ein gastliches Ambiente. Eine weitreichende Renovierung und Erweiterung war angesagt. Warme Farben, Bilder mit afrikanischen Motiven und eine strohgedeckte Hütte bestimmen das Bild. „Wer also Lust auf einen kurzen Trip nach Afrika hat, ist hier genau richtig!“, hieß es in der Ankündigung zur Wiedereröffnung.

In Heppenheim leben Feven Asefa Alema und Tekestebrhan Alema seit 1996. In ihr Restaurant, das nun bis zu 60 Gästen Platz bietet, bringen sie reichlich Erfahrung aus der Gastronomie ein. Sie ist dabei für die Küche verantwortlich, er für den Service.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf der Karte finden sich Speisen mit Rind- und Lammfleische und auch mit Hühnchen. Erweitert wurde die Karte um vegetarische und vegane Köstlichkeiten. Unterschiedlichste Geschmacksrichtungen spiegelt die Küche wider, mild und scharf, ganz nach Wunsch des Gastes, wird gekocht.

Und auch die Getränkekarte ist vielseitig. Darauf finden sich Weine aus Afrika, hier Südafrika, aber auch Honigwein aus Eritrea, ebenso afrikanisches Bier. Zu den weiteren Besonderheiten, die Besucher im „Horn von Afrika“ erleben können, gehört eine traditionelle afrikanische Kaffeezeremonie.

Es ist der Spaß an der Gastronomie, die Begegnung mit Menschen und die Lust, afrikanische Speisen zubereiten und damit die kulinarische Vielfalt in der Region zu bereichern, die die Gastlichkeit von Feven Asefa Alema und Tekestebrhan Alema prägen. thz

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3