Pflegedienst Bergstraße jetzt am Einhäuser Juxplatz

Einhausen. Von Bürgermeister Helmut Glanzner gab es eine Orchidee für Wadeni Selvanathan zur Neueröffnung ihrer Pflegedienststation im Herzen von Einhausen. Der Pflegedienst Bergstraße hat die Räume am Juxplatz bezogen, in der früher die Post beheimatet war.

In der Weschnitzgemeinde hatte der Pflegedienst zuvor in der Waldstraße seinen Sitz. Die Inhaberin des mobilen Pflegedienstes, Wadeni Selvanathan, startete im Jahre 2005 ihre Erfolgsgeschichte mit der Gründung des Pflegedienstes Bergstraße in Bürstadt. Bereits ein Jahr später hatte sie drei Mitarbeiter und zehn Patienten. Und es wurden jedes Jahr mehr.

Heute hat sie über 150 Angestellte und bietet täglich über 24 Stunden eine Rund-um-die-Uhr-Pflege an. Auch Tagespflege und betreutes Wohnen gehören zum Portfolio des Pflegedienstes. In Absprache mit den Ärzten wird auch Behandlungs- und Schwerstkrankenpflege angeboten.

Unser Bild zeigt (von links): Bürgermeister Helmut Glanzner, Alina Hoanca, Wadeni Selvanathan, Eszter Bleier, Bettina Löbel-Hundsdorf, Ewelina Witkowska und Teresa Dabrowska. tn/Bild: Neu