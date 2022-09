Es ist in jedem Jahr ein besonderes Ereignis, wenn die evangelischen Pfarrgemeinden von Lorsch, Einhausen und Schwanheim die Gläubigen zu einem Freiluftgottesdienst an der Wattenheimer Brücke einladen. Dabei werden dann auch immer Kinder mit Weschnitzwasser getauft und damit in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen.

Das war auch am Sonntag so, als bei sonnigem Wetter sich die Menschen

...