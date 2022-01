Wurden im Bereich des heutigen Neubaugebiets Im Knippel in früheren Zeiten Schädel von Feinden aufgespießt oder aufgehängt. Hinweise auf einen solchen Kult wurden nach Angaben der Gemeinde in dem Baugebiet entdeckt. Das geht aus der Stellungnahme der Gemeinde zur Umweltverträglichkeitsprüfung des A 67-Ausbaus hervor. In dem Papier wird unter anderem auch auf archäologische „Befunde und Funde“

...