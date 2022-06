Am kommenden Dienstag, also direkt nach den Pfingstfeiertagen, startet im Neubau des Evangelischen Kindergartens der Regelbetrieb. Das teilte Kindergartenleiterin Ursula Müller-Löhle am Freitagmorgen mit, nachdem am Donnerstag alle Abnahmen der neuen Einrichtung durch das Gesundheitsamt, das Veterinäramt, die Unfallkasse und das Jugendamt ohne Beanstandungen verlaufen waren.

Zunächst

...