Einhausen. Der Einhäuser Kerweumzug ist wegen des schlechten Wetters für Sonntag, 2. Oktober, abgesagt und wird auf Montag, 3. Oktober, verlegt. Start ist um 10 Uhr. Aufgrund des Feiertags bietet sich eine solche Verschiebung an. Im Anschluss an den Umzug soll dann Kerwevadder Lukas Mahr am Alten Rathaus auf die Leiter steigen, um die Kerweredd vorzutragen.

Der Kerwetanz am

...