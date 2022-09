TV Einhausen organisiert den Gauwandertag

Einhausen. Der Turngau Bergstraße veranstaltet zwei Mal im Jahr einen Wandertag. Am 16. Oktober ist der Turnverein Einhausen Ausrichter dieser Wanderung. Start ist ab 10 Uhr am TVE-Sportgelände am Jägersburger Wald. Angeboten werden zwei Strecken über fünf und über zehn Kilometer. Im Anschluss der Wanderung versorgt der TV Einhausen die Teilnehmer mit Speisen und Getränken, sowie mit Kaffee und Kuchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme“, schreiben die Organisatoren des TVE in ihrer Ankündigung. red

