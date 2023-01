Die drei Jahre, die die Einhäuser CDU-Mitglieder seit Januar 2019 auf ihren traditionellen Neujahrskaffee warten mussten, ließen sich an einigen Urkunden ablesen, die am Sonntagnachmittag an langjährige Christdemokraten überreicht wurden. Unterschrieben worden waren die Ehrungen nämlich zum Teil noch von der früheren Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und dem langjährigen hessischen

...