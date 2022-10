Außer dem Giggelsbanner zur Kerwe, sowie den den Partnerstädten und Europa gewidmeten Flaggen Deutschlands, Frankreichs, der USA und der EU auf dem Kreisel am östlichen Ortseingang soll in Einhausen demnächst eine weitere Fahne wehen. Die Gemeindevertretung hat jetzt einstimmig die Anschaffung einer „Regenbogenfahne“ beschlossen. Seit 40 Jahren ist diese Flagge Symbol der LGBTQ-Community, also

...