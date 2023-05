Die Post hatte in Einhausen schon viele Standorte

Die erste Poststelle in Einhausen betrieb Christoph Glanzner ab 1887 in seiner früheren Gastwirtschaft (rechtes Bild), die an der Mathildenstraße auf dem Parkplatz des Volksbank-Gebäudes (einstige Zigarrenfabrik Glanzner, mittleres Bild) stand. Die benachbarte Kirchstraße gab es seinerzeit noch nicht. Das linke Bild zeigt in der Mathildenstraße neben dem einstigen Kaufhaus Degen eine private Hofeinfahrt mit Tor. Hier führt heute die Kirchstraße zum Juxplatz.

© VfH