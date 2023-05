Zahl der Grundschüler in Fehlheim steigt

Fehlheim. Wenn Bürgermeisterin Christine Klein am 7. Juni zu ihrer Stadtteiltour nach Fehlheim kommt, werden beim Ortsrundgang ab 18 Uhr wieder eine Reihe von verkehrstechnischen Problempunkten angelaufen werden, die auch in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats einmal mehr angesprochen wurden.

In der auch mit „neuen Gesichtern“, so Ortsvorsteher Stefan Stötzel, gut besuchten Zusammenkunft im Bürgerraum der alten Schule stand aber auch ein Thema im Mittelpunkt, über das der Ortsbeirat schon vor der Tour informiert werden möchte.

Bereits 54 Kinder angemeldet

Es geht um das Neubaugebiet und dessen Auswirkungen auf die Carl-Orff-Schule und die hier angebotene Nachmittagsbetreuung. Im Schulentwicklungsplan des Kreises seien zwar schon Prognosen bis 2025 berücksichtigt, so Ortsbeirat Michael Könen, doch in Fehlheim sei auch im Hinblick auf das Neubaugebiet ein steigender Bedarf zu erwarten.

So gehe man beim Kreis davon aus, dass die zweizügige Grundschule ausreiche, doch aktuelle Zahlen würden das widerlegen. Schon jetzt seien für das neue Schuljahr 2023/24 insgesamt 54 Kinder angemeldet, was die maximale Schülerzahl von 25 Kindern pro Klasse bei der Beibehaltung der Zweizügigkeit überschreite.

Auswirkungen habe diese Entwicklung auch auf die Nachmittagsbetreuung, weswegen der Ortsbeirat noch vor Beginn des neuen Schuljahres darüber aufgeklärt werden möchte, inwieweit der Schulentwicklungsplan angepasst werde, welche Maßnahmen geplant sind und wie die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule geregelt wird. Der Bevölkerungszuwachs in Fehlheim hatte auch die Frage nach Grün- und Spielflächen im Neubaugebiet zur Folge. Das Gelände der Firma Blechschmitt, die ihren Standort nach Bensheim verlegen wird, kann dabei keine Berücksichtigung finden. Es handelt sich hier um Privatgelände, auf das die Stadt nicht zugreifen kann. Daran scheiterte bisher auch die Suche nach einem Standort für ein mögliches Nahversorgungsangebot in Fehlheim.

Budget für Bierbänke

Hingewiesen wurde in diesem Zusammenhang auch auf die Erstellung eines Konzeptes, bei dem alle Spielplätze in der Gesamtstadt unter die Lupe genommen werden. Diesbezüglich werde es insbesondere für den Bereich des Neubaugebietes zeitnah einen Ortstermin geben.

Da das Neubaugebiet noch ein Baustellenbereich sei, werde hier generell langsames und rücksichtsvolles Fahren erwartet, weswegen hier auch die Tempo-30-Zone in der Waldstraße aufgehoben worden sei.

Ein Ärgernis ist nach wie vor die Parksituation im Bereich der Hofgartenstraße/Waldstraße mit eingeschränkter Sicht auf den Verkehr aus dem Neubaugebiet sowie im Kreuzungsbereich Waldstraße/Zum Langgewann im schlecht einsehbaren Kurvenbereich.

Einstimmig beschlossen wurde vom Ortsbeirat die Verwendung des 1000-Euro-Budgets in diesem Jahr. Das Geld möchte der Ortsbeirat für die Anschaffung zusätzlicher Biertisch-Garnituren in Brauerei-Qualität für die Kerb und andere Festveranstaltungen auf dem Juxplatz einsetzen. Man hat die Hoffnung, dass diese Investition bis zur Fählemer Kerb Ende August umgesetzt werden kann.

Als Anregung aus der Bürgerschaft registrierte Ortsvorsteher Stötzel noch den Mangel an Abfalleimern im Ortsgebiet, insbesondere an den Zugängen zum Niederwald sowie die für Fußgänger und insbesondere Kinder problematische Situation am Fehlheimer Ortseingang Bensheimer Straße/Mühlgrabenstraße, die ebenfalls beim Stadtteil-Rundgang angesprochen werden soll. js