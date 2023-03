Zwei Coverbands im Musiktheater Rex

Bensheim. Zwei Coverbands treten heute (24.) und morgen (25.) im Musiktheater Rex auf. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr.

Heute ist die KISS Forever Band zu Gast in Bensheim. Seit 1995 rocken die vier Musiker der Tributeband im schrillen Outfit die internationalen Bühnen, ganz im Stil der 1973 in New York gegründeten Kult-Rockband KISS. Das Repertoire der KISS Forever Band umfasst das Gesamtwerk von KISS mit über 80 Songs. Die Band konnte sich 2012 in einem Wettbewerb gegen mehr als 200 andere Bands aus der ganzen Welt durchsetzen und erhielt von den KISS-Musikern und einigen ausgewählten Fans den Titel „No. 1 European KISS tribute band“.

„Echo – A Tribute To Tom Petty & The Heartbreakers“ heißt es dann am Samstag im Rex. Die Musiker zelebrieren die Musik des amerikanischen Singer-Songwriters Tom Petty – etwa Hits wie „Free Fallin’“, „Learning To Fly“ oder „I Won’t Back Down“. Die Schweizer Band widmet sich seit 2018 dem Werk des einzigartigen Rockmusikers.

Karten gibt es online unter musiktheater-rex.de. red