Konzert der Ellis Mano Band im Bensheimer Rex fällt aus

Bensheim. Das Konzert der Ellis Mano Band am Donnerstag, 30. März, im Musiktheater Rex fällt aus. Dass teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Seit Jahrzehnten prägen die Künstler die Schweizer Musikszene, in Bensheim wollten sie eigentlich ihr neues Album Blue Paranoia vorstellen.

Bereits gekaufte Karten können ab sofort an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Noch Tickets gibt es hingegen für zwei Konzerte am Wochenende. Am Freitag (24.) tritt die „Kiss forever Band“ im Rex auf und huldigt ihren geschminkten und durchaus rockigen Vorbildern. Beginn ist um 20.30 Uhr. Am Samstag (25.) dürfte es optisch nicht ganz so ausgefallen zugehen. Die Formation „Echo“ hat sich der Musik von Tom Petty verschrieben. Beginn in der alten Güterhalle ist ebenfalls um 20.30 Uhr.

Eintrittskarten gibt es über die Homepage www.musiktheater-rex.de. red