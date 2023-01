ZDF-Fernsehgottesdienst aus Sankt Georg

Bensheim. Nach zehn Fernsehgottesdiensten mit Bensheimer Beteiligung aus verschiedenen Kirchen in Bensheim und Fehlheim in der Corona-Zeit steht am Sonntag (5.) um 9.30 Uhr wieder eine Live-Übertragung im ZDF an, diesmal aus der Stadtkirche St. Georg.

Aus unzähligen Rückmeldungen nach den bisherigen Gottesdiensten kristallisierte sich das Bedürfnis der Zuschauer heraus, die Ausführenden mehrfach zu sehen und wiederzuerkennen. In allen Bensheimer Übertragungen war neben Pfarrer Heinz Förg ein Gesangsquartett der Singschule Sankt Georg dabei und Gregor Knop an der Orgel, und so hat die katholische Fernseharbeit in diesem Jahr vier Fernsehgottesdienste in Bensheim platziert.

Nachdem alle Corona-Beschränkungen weggefallen sind, können endlich auch wieder Gottesdienste mit mehr mitfeiernden Menschen übertragen werden: Am Sonntag um 9.30 Uhr steht die Kirche allen offen, die mitfeiern möchten und die die besondere Atmosphäre einer Live-Übertragung erleben wollen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind die Gottesdienstbesucher dann auch zumindest kurz im Fernsehen zu sehen. Die Gemeinde Sankt Georg lädt ein, durch eine gut gefüllte Kirche mit zahlreichen Bensheimern auch ein positives, eindrucksvolles Bild von Bensheim in die Welt zu senden.

Am Sonntag wird wieder der Bensheimer Schulpfarrer Heinz Förg am Altar stehen und predigen. Er ist über 100 000 Followern auf Facebook als Spender des „Tagessegen“ bekannt, und diese Community wird natürlich auch ihren Pfarrer im Fernsehen einschalten. Auf der Orgelempore wirkt neben dem etablierten Quartett aus Carola Simrock, Elena Armada, Johannes und Matthias Opfermann das Junge Vokalensemble der Gemeinde Sankt Georg mit, mit Regionalkantor Gregor Knop an der Orgel.

Die Jugendlichen haben sich akribisch auf diesen Auftritt vorbereitet und die Musik erarbeitet, die Gregor Knop passgenau für den Anlass arrangiert hat: Aus hunderten Telefongesprächen nach den vergangenen Gottesdiensten wissen die Verantwortlichen, dass die Menschen zu Hause unbedingt mitsingen können wollen, und das am liebsten mit jungen Mit- und Vorsängern. Gesungen werden also Lieder aus dem Stammteil des Katholischen Gesangbuchs „Gotteslob“ mit vierstimmigen Sätzen, mit Oberstimmen und sogar Oberchören: Hier singt das Junge Vokalensemble vierstimmig das entsprechende Lied, das Quartett singt einen bis zu vierstimmigen Oberchor dazu.

Diese besonders festliche Aufführungsweise wird den großen Kirchenraum ausfüllen und eine besondere Feierlichkeit auch in die Wohnzimmer der bis zu einer Million Fernsehzuschauer bringen.

Am Schluss des Gottesdienstes steht „The Lord bless you and keep you“ von John Rutter, passend zur Spendung des Blasius-Segens, der traditionell um den 2. Februar und am darauffolgenden Sonntag gespendet wird, so auch im Live-Gottesdienst.

Zur Vorbereitung der ausführenden Aktiven in der Technik, bei der Musik und am Altar wird eine öffentliche „Generalprobe“ am Samstag (4.) um 17 Uhr als vollwertige Vorabendmesse gefeiert. Auch hierzu lädt die Gemeinde Sankt Georg ein. Bereits kurz nach der Übertragung wird der Gottesdienst in der Mediathek des ZDF abrufbar sein, für alle Live-Teilnehmer die Möglichkeit, direkt das ausgestrahlte Bild mit der Live-Situation zu vergleichen. red