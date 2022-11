Von der Hitler-Jugend auf der Straße bespuckt und getreten

Helmut „Sonny“ Sonneberg wurde am 4. Juni 1931 in Frankfurt als uneheliches Kind einer jüdischen Mutter geboren und lebt heute in Frankfurt-Schwanheim. Die Mutter heiratete einen katholischen Mann, der den kleinen Helmut liebevoll als eigenen Sohn annahm. So wuchs der Junge in einer katholischen Atmosphäre auf und wusste gar nicht, dass er als Jude galt – bis zur Pogromnacht 1938. Als er mit

