Vom „Baufdisch“ und schiefen Kommunionkerzen

Langwaden. Nach dem Konzert der Gruppe Sams Living Room am Samstag, 1. Juli, steht nun eine weitere Veranstaltung im Rahmen der 1225-Jahr-Feier in Langwaden fest.

Das Hämmern des Schusters, der als „Baufdisch“ bekannt war, und der Geruch in seiner dunklen Werkstatt sind lange schon vergangen. Doch in den Kurzgeschichten von Jürgen Drawitsch hallen die Schläge nach und schnuppert man noch Kleber und Schuhleder.

Der Autor entführt bei seiner Lesung am Samstag, 15. Juli, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Langwaden seine Zuhörer außerdem in eine Zeit, als Lieder von den Beatles und Rex Gildo vom Plattenspieler dröhnten und sich an einem heißen Weißen Sonntag die Kommunionkerzen in der Fehlheimer Kirche bogen.

Die Sprachbilder des Autors, der bereits für seine Romane „Sieben Tage am Meer“ und „Der Levadaläufer“ gute Kritiken erhielt, wecken bei Zuhörern Gefühle und Erinnerungen an vergangene Zeiten. Die Lesung bietet eine literarische Zeitreise in die Sechzigerjahre mit Heimatgeschichten der anderen Art – ohne Pathos, dafür mit viel Fingerspitzengefühl für die Patina, die sich längst über die Wirtschaftswunderzeit gebreitet hat.

Der Autor liest selbst und erzählt bei der Veranstaltung im Rahmen der Festlichkeiten zum Jubiläum 1225 Jahre Langwaden über seine schriftstellerische Arbeit und was ihn mit Bensheims kleinstem Stadtteil verbindet.

Jürgen Drawitsch, Jahrgang 1958, aufgewachsen in Fehlheim, absolvierte nach dem Abitur ein Volontariat beim Bergsträßer Anzeiger, bei dem er als Lokal- und Sport-Redakteur tätig war. Anschließend war er Redakteur bei der Südhessischen Post und zuletzt lange Zeit Mitglied der Redaktion der Weinheimer Nachrichten. Der Eintritt zur Lesung ist frei. Um eine Spende wird gebeten. red