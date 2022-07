Viel Betrieb beim Bücherflohmarkt

Auerbach. Für einige Stunden ist in dieser Woche an der Schlossbergschule in Auerbach die Turnhalle zur Markthalle geworden. Aufgebaut war dort ein großer Bücherflohmarkt, Tische voller Bücher reihten sich aneinander. Schüler aller Klassen konnten im Wechsel nach Herzenslust stöbern und natürlich Bücher, die sie interessierten kaufen.

Zuvor aber hatten die Mädchen und Jungs erstmal daheim geschaut, was sie selbst aus ihren Beständen in den Verkauf geben konnten und wollten. Alsdann wurden in der Schule die Preise für die einzelnen Bücher verschiedenster Genres, mehr als 600 waren zusammengekommen, festgelegt, bevor die große Verkaufsaktion begann. Und die war für einen guten Zweck, das Motto dabei lautete: „Von Kindern, für Kinder“. Der Erlös, so lautete die Ansage, soll über den Verein „Wir sind Bergstraße“, zu dem die Schule direkten Kontakt hat, einem Projekt zugute kommen, von dem Kinder geflüchteter Familien aus der Ukraine profitieren.

Schulleiterin Nadide Sen-Clausen zeigte sich im Gespräch erfreut über die Resonanz auf den Bücherflohmarkt, nachdem sie zuvor das Geschehen in der Turnhalle beobachtet hatte. thz/Bild: Thomas Zelinger