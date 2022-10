Verkaufsaktion zugunsten der Tafel

Bensheim. Auch die Lorscher Nahkauf-Filiale beteiligte sich – wie schon im vergangenen Jahr – an der Verkaufsaktion der „Tafeltüte“. Während der zweiwöchigen Laufzeit konnten die Kunden des Markts eine mit Reis, Nudeln und anderen lang haltbaren Lebensmitteln gefüllte Tüte für fünf Euro erwerben und zur Sammelstelle im Laden bringen. Auf diese Weise wechselten 348 Tüten im Gesamtwert von 1740 Euro den Besitzer und konnten vom Marktleiter Matteo Usei an Mariette Rettig, die Leiterin der Tafel in der Bensheimer Rheinstraße, übergeben werden. Usei bezeichnete die Aktion als vollen Erfolg und wird sich auch im kommenden Jahr – nicht zuletzt wegen der guten Zusammenarbeit mit der Bensheimer Tafel – daran beteiligen. tg/Bild: Thorsten Gutschalk

