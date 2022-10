Morgen befindet sich Lars aller Wahrscheinlichkeit nach in seinem Mitsubishi Pajero nach knapp einwöchigen Aufenthalt in seiner Heimatstadt (Reisepass erneuern, Auto-Check und eine Spendenkampagne ins Leben rufen) schon wieder auf dem Weg zurück in die Ukraine.

Dort will er seinen humanitären Einsatz für die vom Angriffskrieg gebeutelte Bevölkerung fortsetzen und die Menschen in

...