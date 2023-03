Für den Schwerlastverkehr ist die Rheinstraße eigentlich eine Tabuzone, Anlieger ausgenommen. Verbotsschilder an den jeweiligen Einfahrtsbereichen vom Berliner Ring oder der Fabrikstraße aus weisen darauf hin. Für das Aufstellen der Schilder ist Anlieger Jens Witte auch dankbar, erklärte er am Montagabend in der Bürgersprechstunde des Ortsbeirats West.

Die „abschreckende“ Wirkung der

...