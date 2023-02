„Treffpunkt Queer“ im Frauenbüro in Bensheim

Bensheim. Der „Treffpunkt Queer“ soll einen Raum schaffen, in dem sich frei und ohne Vorurteile über queere Themen ausgetauscht werden kann. Alle Menschen aus der „LSBT*IQ-Community“ (lesbische, schwule und bisexuelle, inter- und non-binäre, queere und asexuelle Menschen) und alle, die diese unterstützen und dabei Verbündete sein möchten, sind willkommen, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Die Treffen finden in den Räumen des Frauenbüros der Stadt Bensheim jeden dritten Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr statt: Der nächste Termin ist am 15. Februar. Infos sind über das Frauenbüro der Stadt Bensheim telefonisch unter 06251/856003 oder per E-Mail an frauenbuero@bensheim.de erhältlich.

Das Projekt „Treffpunkt Queer“ kommt einer wichtigen Forderung des Integrations- und Vielfaltskonzeptes der Stadt Bensheim nach und ist ein gemeinsames Projekt des Frauenbüros Bensheim und Adinet Südhessen. Als eines von insgesamt vier Antidiskriminierungsnetzwerken in Hessen wird es von der Stabsstelle Antidiskriminierung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration gefördert. Träger ist der Verein Fabian Salars Erbe. ps