Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

„Star Step“ heißt die offene Bühne im Mobile, auf der am Freitag (20.), 20 Uhr, Darbietungen diverser Kleinkünstler zu erwarten sind. Die Mobile-Eigenproduktion „Heartbreak Inn“ ist auch mit Kameras festgehalten worden. Die Aufzeichnung wird gezeigt am Samstag (21.), 20 Uhr. Zu beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Parktheater Bensheim

Als „Ikone des Kabaretts“ wird Lisa Fitz angekündigt, die allerdings zuletzt auch mit nachweislich falschen Aussagen zu Corona-Impftoten in die Diskussion geraten ist. Das Programm „Dauerbrenner“ zu ihrem 40. Bühnenjubiläum ist am Donnerstag (19.), 20 Uhr, zu erleben (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Kirche St. Georg Bensheim

Im Rahmen der Bergsträßer Bachtage steht das Jubiläumskonzert „20 Jahre Regionalkantorat Bensheim“ am Sonntag (22.), 16 Uhr. Unter der Leitung von Gregor Knop wirken mit Kammerchor und Singschule St. Georg. Zu hören sind Werke von John Rutter u. a. Der Eintritt ist frei.

Musiktheater Rex Bensheim

Thundermother ist eine weibliche Hardrock-Formation aus Schweden, die am heutigen Dienstag (17.), 20.30 Uhr, in die Instrumente langt. Das Vorprogramm bestreitet die Band Dymytry. Auch wieder mal im Land ist Chris Thompson, Ex-Sänger von Manfred Mann’s Earthband. Sein Konzert mit der Mads Erikson Band beginnt am Samstag (21.) um 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Dauergast im Sapperlot ist der Comedian, Entertainer und Provokateur Kay Ray. Heute (17.), 20.30 Uhr, ist er wieder einmal zu Gast. „Pea(r)ce on Earth“ lautet das Motto am Freitag (20.), 20.30 Uhr, wenn der Comedian Simon Pearce mit seinem neuen Programm gastiert. Und noch einmal Comedy gibt es am Samstag (21.), 20.30 Uhr mit Liza Kos und ihrem Programm „Integration“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILDer: Franz Schepers/Dominic Reichenbach/ Van der Voorden/Veranstalter