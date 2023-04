Stadt Bensheim lädt zur Ü 90-Party ein

Bensheim. Nach dem Hessentag und vor Corona war die Ü 90-Party stets ein Garant für gute Stimmung und ein volles Haus. Nach drei Jahren Feierpause startet die Stadt Bensheim in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Bensheim die Neuauflage.

Am 22. Mai geht die 2014 bundesweit bekanntgewordene Veranstaltung für Seniorinnen und Senioren zum siebten Mal an den Start. Die Feier steigt von 15 bis 17 Uhr im Sozialzentrum an der Eifelstraße 21-25 in Bensheim. Eingeladen sind alle Junggebliebenen, die 1933 oder früher geboren sind, und in Bensheim wohnen.

Den Gästen wird ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten, zu dem auch das Schunkeln auf dem Sitz- oder im Rollstuhl gehört. Außerdem erwarten sie Kaffee und Kuchen. Während der Veranstaltung werden die Teilnehmer von den Mitarbeitenden des Sozialzentrums betreut.

Der Eintritt ist kostenfrei. Bis zum 10. Mai nimmt Andrea Schumacher vom Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine Anmeldungen unter Tel. 06251/8699160 oder per E-Mail an senioren@bensheim.de entgegen. ps