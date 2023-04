Mit dem OWK Auerbach im Mai auf Tour

Auerbach. Im Mai nimmt der Odenwaldklub (OWK) Auerbach an der Bergsträßer Weinlagenwanderung teil, er lädt außerdem zur Teilnahme an einer Fahrt zur Bundesgartenschau in Mannheim und zum Wanderspaziergang durch die Bensheimer Bleiche ein.

Montag, 1. Mai

Durch die Weinberge: In Zwingenberg startet am Montag, 1. Mai, die Weinlagenwanderung zunächst zum Weinstand am Höllberg, dann auf eigener Route weiter Richtung Not-Gottes-Kapelle und Hochstädter Haus.

Auf dem Rundweg A1 geht es zur Eremitage und zur Ludwigslinde und zum Weinstand am Herrnwingert. Dreieinhalb bis vier Stunden wird gewandert, aber es wird auch gemütlich pausiert. Der Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Haltestelle Linde in Zwingenberg, die Anfahrt mit dem Bus der Linie 670 um 9.16 Uhr ab Haltestelle Behindertenhilfe/Kronepark. Anmeldungen nimmt Ingrid Schneider entgegen, Telefon 06251/75961.

Mittwoch, 10. Mai

Frühlings-Spaziergang: Ein gemütlicher Wanderspaziergang findet am Mittwoch, 10. Mai, statt, nicht wie eigentlich vorgesehen ab Eberstadt, sondern zur Bleiche in Bensheim. Ab 14.14 Uhr fährt ein Bus der Linie 670 ab der Haltestelle Burggraf Richtung Bensheim Bahnhof, dort trifft man sich um 14.30 Uhr oder um 14.45 Uhr am Kaufhaus Ganz.

Nach einer gemütlichen Rundtour durch den schönen, frühlingshaften Park in der Bleiche findet der Abschluss um 15.30 Uhr im Stadtcafé statt. Wanderführerin ist Doris Gottschlich, Telefon 06251/75400.

Samstag, 13. Mai

Zur Bundesgartenschau: Eine Fahrt zur Bundesgartenschau in Mannheim organisiert der OWK Auerbach für Samstag, 13. Mai. Ziel ist der Spinelli-Park, der bis 2014 amerikanisches Militärgelände war, heute ein farbenprächtiger Garten mit Experimentierfeld, als Klimapark mit Zukunftsbäumen und Augewässer, vielen weiteren Attraktionen und gastronomischen Angeboten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkunden ganz nach eigener Vorstellung das Gelände. Abhängig von der Größe der Gruppe beträgt der Preis für das Ticket 25 oder 28 Euro.

Die Fahrtkosten sind darin enthalten. Treffpunkt ist um 8.40 Uhr am Auerbacher Bahnhof. Verbindliche Anmeldungen nimmt Anne Scharf bis zum 8. Mai entgegen, Telefon 06251/79968 (bitte auf Anrufbeantworter sprechen).

Zu allen Terminen sind Gäste willkommen. red

Info: Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter owk-auerbach.de