Angehörigen-Treff in Bensheim verschoben

Bensheim. Aufgrund einer Fachtagung des Netzwerk Demenz am Donnerstag (4.) findet das Angehörigentreffen nicht wie üblich am ersten Donnerstag des Monats statt. Stattdessen wird es am Dienstag, 23. Mai, von 17 bis 18.30 Uhr im Awo-Sozialzentrum, Eifelstraße 21-25, nachgeholt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eingeladen sind alle, die einen dementiell veränderten Menschen begleiten, betreuen oder pflegen. Betroffene erhalten die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit der Pflege und Betreuung von dementen Familienmitgliedern auszutauschen und neue Impulse zur Bewältigung des Alltags zu erhalten. Das Treffen bietet die Gelegenheit, sich zwanglos und ohne Vorgaben auszutauschen.

Anmeldungen nimmt das Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine von Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr telefonisch unter 06251/8699162 oder per Mail an senioren@bensheim.de entgegen. ps