Spaziergang rund um den Spargelhof

Bensheim. Der Seniorenbeirat mit seiner Vorsitzenden Gudrun Frehse bietet unter dem Motto „Ge(h)spräche für Seniorinnen und Senioren“ wieder ein Treffen an: Treffpunkt ist am Donnerstag, 11. Mai, um 15 Uhr am Spargelhof Wendel in Zwingenberg. Nach einem Spaziergang um das Gelände geht es zum gemeinsamen Kaffeetrinken zurück an den Spargelhof. Der Weg eignet sich auch für Personen mit Rollator oder Rollstuhl.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Interessierte können sich bei Gudrun Frehse telefonisch (06251 550096) bis zum 4. Mai anmelden beziehungsweise auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird ein Fahrdienst eingerichtet sein, Zusteigemöglichkeiten werden bei der Anmeldung bekannt gegeben. ps