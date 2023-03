Spaziergang im Froschgarten

Schönberg. Zu einem Spaziergang zum Thema Naturwald, Natur-Teiche und ihre Tier- und Pflanzenwelt lädt die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) für Samstag (18.) ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Schönberger Friedhof. Mitfahrgelegenheiten bestehen um 13.40 Uhr am Bahnhof Bensheim, Parkplatz auf der Westseite (Netto-Markt), so Stadtverordneter Franz Apfel.

Als sachkundigen Führer konnte Andreas Rossa vom Bensheimer Naturschutzverband BUND gewonnen werden. Der sogenannte Froschgarten mit Naturwald und mehreren kleinen Teichen bietet ein relativ ungestörtes Habitat für Amphibien, Reptilien, Vögel, Insekten und weiteren Kleinlebewesen. Diese Vielfalt im Jahreszyklus zu entdecken und zu beobachten, bietet immer wieder faszinierende Einblicke in die Lebensräume vieler gefährdeter Arten, erklärt Andreas Rossa.

Die Renaturierung und Pflege des in diesem Bereich vorhandenen großen Feucht-Biotops ist das Ziel. Für die dort vorkommenden seltenen Arten wie Ringelnatter, Feuersalamander und verschiedenen Froscharten sowie Berg- und Teichmolche ist dieses Biotop besonders wertvoll, betont der neugewählte BUND-Vorsitzende Volker Massoth.

Die BfB lädt zu diesem Spaziergang alle Interessierten ein. red