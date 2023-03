BfB berät über Radweg nach Hochstädten

Bensheim. Die nächste Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) findet am Dienstag, 7. März, um 18 Uhr als Präsenzsitzung in den Räumen der marokkanischen Kulturgemeinde, Nibelungenstraße 24 (Guntrum-Gelände) statt.

Die Vorbereitung der Ausschussrunde der städtischen Gremien steht dabei im Mittelpunkt der Sitzung, darauf weist Andreas Born, Vertreter der BfB-Fraktion im Magistrat hin.

Die beiden Machbarkeitsstudien zu den Rad- und Gehwegen von Auerbach nach Hochstädten und zwischen Gronau und Zell wurden durch einen Änderungsantrag der BfB-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung am 17. Dezember 2020 mit großer Mehrheit beauftragt, darauf weist BfB-Stadtverordneter Norbert Koller hin. Die beiden Machbarkeitsstudien für die Rad- und Gehwege liegen mittlerweile vor.

In der Ausarbeitung wurden sechs Varianten zum Radweg von Auerbach noch Hochstädten untersucht. „Wir sind gespannt, welche der Variante von den beiden Ortsbeiräten in Auerbach und Hochstädten bevorzugt wird und werden am Dienstag dazu erstmals beraten“, informiert BfB-Stadtverordneter Franz Apfel.

Von großem Interesse für die BfB ist das Thema „Flames in der Weststadthalle“. Dieses Thema steht in der Sitzung des Sozial- Sport- und Kulturausschusses an prominenter Stelle. Die Sitzung ist öffentlich und findet um 18.30 Uhr im Sitzungssaal statt. „Wir hoffen, dass die Flames weiter dauerhaft in der Weststadthalle spielen dürfen, trotz der verschärften Rahmenbedingungen des HBF. Für uns ist es wichtig, dass hier kein weiterer Flächenverbrauch in Form einer neuen Turnhalle stattfindet. Zu diesem Thema hatten wir mehrere Anfragen an den Magistrat gestellt“, darauf weist BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau hin. red