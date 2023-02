Raum für neue Ideen in Sankt Laurentius

Bensheim. „Viele Hände, schnelles Ende“ – zahlreiche Freiwillige hatten sich am vergangenen Wochenende eingefunden, um den Kirchenraum von Sankt Laurentius von den Kirchenbänken zu befreien. Die Organisatorinnen waren überwältigt von der großen Anzahl an Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern aus dem gesamten Pastoralraum, die mit anpackten und so die Kirche in Rekordzeit leerräumten.

Ein besonderer Dank gilt dabei den ortsansässigen Firmen Herbert, Schilling, Gartenbau Becker und Veranstaltungstechnik Braun, die Lkw und Geräte für den Transport der schweren Bänke zur Verfügung stellten sowie der Firma Sartorius und dem Franziskanerorden für die Bereitstellung geeigneter Lagermöglichkeiten.

Nur durch die breite Unterstützung und viel Engagement der Projektgruppe wurde das Projekt „Freiraum“ überhaupt erst realisierbar. Neben dem bisherigen Angebot an Gottesdiensten bedeutet Freiraum, wie bereits berichtet, zukünftig auch neue Gottesdienstformen und Veranstaltungen anderer Art zu ermöglichen.

Denn flexible Bestuhlung erlaubt es nun, je nach Veranstaltung und je nach Zahl der zu erwartenden Mitfeiernden, die Einrichtung des Kirchenraumes zu verändern. Um deutlich zu machen, dass Gott die Mitte des Glaubens ist und aus dieser Mitte heraus Glaube gelebt wird, steht der Altar in der Mitte. Der Gottesdienst findet auf Augenhöhe statt, die Gläubigen versammeln sich um den Altar.

Hierfür stehen Sitzmöbel verschiedener Art zur Verfügung, was den zunächst zeitlich befristeten Projektcharakter deutlich macht. Die Bänke werden zwischengelagert, die Stühle von verschiedenen Gemeinden aus dem Pastoralraum zur Verfügung gestellt.

Was Freiraum für die Kirche vor Ort, aber auch für jeden und jede selbst bedeuten kann, ist Thema einer Impulsreihe, die ab 1. März mittwochs abends um 20 Uhr in Sankt Laurentius stattfindet, und die dazu einlädt, den leeren Raum zu entdecken. Der erste Gottesdienst findet wie gewohnt am kommenden Samstag um 18 Uhr statt.

Für Familien findet ein besonderer Gottesdienst an Aschermittwoch, 22. Februar, um 17 Uhr statt sowie am ersten Fastensonntag, 26. Februar, um 9.30 Uhr.

Alle, die Ideen und Vorschläge für eine Veranstaltung im Freiraum Sankt Laurentius haben, sind eingeladen, sich per E-Mail an die Projektgruppe Pastorale Innovation zu wenden: freiraum@katholisch-bensheim-zwingenberg.de red