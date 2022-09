Programm bei der Feuerwehr

Bensheim. Am Sonntag (25.) ist der traditionelle Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Bensheim-Mitte in der Robert-Bosch-Straße. Beginn ist um 10 Uhr. Rechts des Feuerwehrhauses wird sich der Rasen in die Aktionsmeile „Florianum“ verwandeln und den Besuchern diverse Vorführungen und Attraktionen bieten.

Neben den Vorführungen können sich die Gäste selbst am Löschen einer Mülltonne versuchen. Darüber hinaus stellen die Kameraden dort das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und die Welt der Bienen und des Honigs vor. Die jüngeren Besucher finden Spaß am diesjährigen Karussell der Firma Schneider und dem im „Florianum“ aufgestellten Wasserfall-Brunnen.

Das dort verkaufte Popcorn versüßt dazu den hoffentlich sonnigen Tag. Die Jugendfeuerwehr bietet Spiel, Vergnügen und jede Menge Spaß – ob Schlauchkegeln, Leinenbeutelwerfen, Schlauchkuppeln, Ringewerfen oder das „Feuerlöschen“ mit Wasser an der Spritzwand. Auf dem Vorplatz werden die Aktiven die Technische Hilfeleistung vorführen, indem sie mit schwerem Gerät Fahrzeuge auseinanderschneiden und so die Rettung einer verletzten Person simulieren.

Der Fuhrpark ist auf dem Vorplatz ausgestellt. Köstlichkeiten vom Grill sowie der Eintopf der Alters- und Ehrenabteilung werden in der Fahrzeughalle und auf dem Vorplatz angeboten.

Das Florianscafé öffnet ab 13.30 Uhr im ersten Obergeschoss des Feuerwehrhauses.

Der Tag der offenen Tür findet trotz der Parallelveranstaltung Jog and Rock statt, die über die Robert-Bosch-Straße durchgeleitet wird. Die Robert-Bosch-Straße ist in der Zeit nur vom Berliner Ring aus befahrbar. Die Feuerwehr und die ausgewiesenen Parkplätze bei der Firma Herbert sind über die Schwanheimer Straße und den Berliner Ring zu erreichen. red